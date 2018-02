Cuando bajan los mercados, Trump guarda silencio

Cuando sube la bolsa, el presidente Donald Trump lo atribuye a su astucia como empresario y lo señala como prueba del éxito de sus políticas económicas, pero ahora que los mercados han caído estrepitosamente, el mandatario ha guardado silencio.

La conducta de Trump demuestra el riesgo que corren los políticos que amarran su desempeño al de la bolsa de valores: cuando suben, todo va de maravillas, pero si bajan quedan en una situación incómoda.

El lunes Trump dio un discurso sobre la economía, en el que no hizo mención alguna de la bolsa. Tampoco pronunció palabra cuando los reporteros le hicieron preguntas en voz alta, al regresar a Washington en la tarde, cuando la bolsa ya había cerrado.

Pese a su afición a Twitter, el martes por la mañana no ofreció ningún tuit.

La vocera de Trump, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que la prioridad del mandatario es el éxito económico a largo plazo.

"El enfoque del presidente es en nuestros índices económicos a largo plazo, que son excepcionalmente fuertes, el crecimiento económico se está fortaleciendo, el desempleo está en baja y los salarios están subiendo", dijo Sanders en un comunicado.

Añadió: "Los recortes de impuestos del presidente y las reformas regulatorias impulsarán a la economía estadounidense y aumentará la prosperidad para el pueblo estadounidense".

Al cerrar la bolsa el lunes, el promedio industrial Dow Jones había perdido más de 1.150 puntos, y después los mercados internacionales siguieron la tendencia. Al abrir el martes perdió otros 500 puntos.

En su discurso, Trump criticó a la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por describir como "migajas" las bonificaciones de 1.000 dólares que estaban recibiendo los empleados de la fábrica donde habló, como resultado de la reducción de impuestos.

Trump además acusó a los demócratas de ser "anti-patriotas" por no aplaudirle durante su discurso del Estado de la Unión.

Los demócratas "estaban totalmente callados, como muertos, algo anti-patriota", dijo Trump.

"Alguien dijo que eso era traición. Pues sí, supongo, ¿por qué no? ¿Es eso traición? ¿Por qué no? Obviamente no parecía que ellos aman a este país".

Pelosi dijo en Twitter: "Todo ciudadano de este país debe estar alarmado por el hecho de que @realDonaldTrump está equiparando lealtad a él con lealtad a la patria. Eso no es democracia".