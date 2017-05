En Estados Unidos hombre decapita a su mamá el Día de las Madres

Un día de la madre negro fue el que tuvo la familia Webb de Oregon, Estados Unidos.

Joshua Lee Webb, de 36 años, ingresó al supermercado "Harvest Market Thriftway", ubicado a dos kilómetros de Colton, pueblo en el vivía, con su ropa llena de sangre, en una de sus manos una cabeza humana y en la otra un cuchillo.

Bajo la mirada de los presentes, Lee acuchilló en siete oportunidades a Michael Wagner de 66 años y empleado del lugar antes de ser derribado por quienes ahí se encontraban.

Inmediatamente la Policía hizo presencia y se conoció que la cabeza que llevaba en su mano pertenecía a Tina Marie Webb, su madre.

Debido a problemas en su visión, Joshua vivía con sus padres, quienes lo ayudaban diariamente.

El padre del atacante, no se encontraba en la casa en el momento en que su hijo decapitó a su esposa, pero expresó que nunca notó problema alguno en su hijo, ni indicio de que algo así sucedería "Ojalá tuviera respuestas, pero no tengo. He esperado toda mi vida para jubilarme con mi mujer y ahora no puedo. Es lo único que sé”, afirmó.

El empleado apuñalado se recupera de sus heridas en un hospital, mientras que Joshua Lee se encuentra recluido en una cárcel y espera ser procesado por los delitos de homicidio e intento de homicidio.