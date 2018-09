Decenas de muertos deja a su paso por Asia el supertifón Mangkhut

El tifón Mangkhut continúa su destructor paso por Asia. Por lo menos dos personas han muerto y más de 200 personas han resultado heridas por el paso del tifón por el sureste de China, donde ha causado numerosos destrozos, especialmente en Hong Kong.

Starting a thread of various videos today in HK and Shenzhen as the world’s strongest storm #TyphoonManghkut wiping our cities. (Videos are not mine but collected from messages doing the rounds w WhatsApp and WeChat) pic.twitter.com/FXU5ITrFqN

— Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018