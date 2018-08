Declaran culpable de 8 cargos a exjefe de campaña de Trump

Paul Manafort, quien dirigió durante meses la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue declarado culpable el martes de ocho delitos financieros, en la primera victoria judicial de la pesquisa del fiscal especial sobre colaboradores del mandatario.

El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos en los que no hubo acuerdo del jurado.

El jurado anunció su decisión después de deliberar durante cuatro días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario que pesaban sobre Manafort, que dirigió la campaña electoral del mandatario durante un periodo crucial en 2016, cuando Trump logró la candidatura republicana y lo ratificaron en la convención del partido.



Manafort, que parecía jovial al principio de la audiencia debido a los indicios de que el jurado tenía dificultades en las deliberaciones, se concentró intensamente en el jurado cuando el secretario leía los cargos. Miró fijamente hacia la mesa de la defensa y luego hacia arriba inexpresivamente cuando el juez terminaba de agradecer al jurado.



"El señor Manafort está decepcionado de que el jurado no lo absolviera o no hubiera estado en desacuerdo en todos los cargos", dijo el abogado defensor Kevin Downing. Manafort está evaluando todas sus opciones, agregó.



El jurado declaró a Manafort culpable de cinco cargos de presentar declaraciones fiscales falsas sobre decenas de millones de dólares en ingresos por consultoría política en Ucrania. También fue encontrado culpable de no declarar en 2012 que tenía cuentas bancarias en el extranjero y de dos cargos de fraude bancario en el que lo acusaron de mentir para obtener créditos por millones de dólares al agotársele sus ingresos por consultorías.



El jurado no pudo alcanzar un veredicto en otros tres cargos sobre cuentas en bancos extranjeros y las imputaciones restantes relacionadas con fraude bancario y asociación delictuosa.



El resultado, aunque no fue el veredicto de culpable de todos los cargos como la fiscalía pretendía, prácticamente garantiza que Manafort pase algunos años en la cárcel. También parece mostrar la capacidad del equipo del fiscal especial Robert Mueller para convencer a un jurado no obstante las críticas partidistas, incluidas las de Trump, a las investigaciones.



El veredicto propició de inmediato la interrogante de si el mandatario indultará a Manafort, el único estadounidense acusado por Mueller que optó por irse a juicio en lugar de cooperar. El presidente no ha dicho qué hará, pero ha hablado bien de su excolaborador en lo que va del juicio, y en un momento afirmó que Manafort era tratado peor que Al Capone.



El martes, el presidente dijo que el resultado era una "desgracia" y señaló que el caso "no tiene nada que ver con la colusión con Rusia".



El juicio no resolvió la interrogante central de la investigación de Mueller: si los colaboradores de Trump se coordinaron con Rusia para influir en las elecciones. Sin embargo, hubo referencias ocasionales de Manafort relacionadas con la campaña, como correos electrónicos que muestran que habla con el yerno de Trump, Jared Kushner, a favor de un directivo bancario que había aprobado créditos por 16 millones de dólares y quería un empleo en el gobierno de Trump.



Manafort pidió a Kushner que considerara al banquero Stephen Calk para secretario del Ejército. Aunque Kushner respondió en un correo electrónico a Manafort "ílo veo!", Calk no consiguió cargo alguno en el gobierno.