Demanda a su padre por no querer darle dinero del premio de una lotería

Luego de que su padre y su madrastra ganaran la lotería de Londres y le dieran un monto considerable el cual gastó rápidamente, Michael Dawes, de 32 años, decidió demandar a su progenitor por negarse a darle más dinero.

En 2011, la pareja conformada por Dave y Angie ganaron el premio mayor de la lotería Euromillones, una suma de 150 millones de dolares.

Luego de reclamar el premio, Dave decidió entregarle a su hijo Michael un total de 2.2 millones para que llevara una vida tranquila y cómoda.

Sin embargo, Michael y su pareja empezaron a derrochar la plata y un año después acudieron a Dave para que les diera más.

La pareja de ganadores se negó pues no estaban dispuestos a financiar el estilo de vida de Michael, y por tal motivo éste los demandó argumentando que su padre le había prometido, al momento de ganar el premio, que no tendría que volver a preocuparse por dinero.

"El día que ocurrió, yo estaba en Afganistán sirviendo como soldado, me dijo que no tendría que preocuparme más por dinero el resto de mi vida", afirmó Michael.

A pesar de sus razones, la demanda no tuvo el efecto deseado pues el juez, Nigel Gerald, le dio la razón a David y Angie expresando "El padre no tiene porque continuar financiando a su hijo derrochador. No hay una base racional o de sentido común que pueda concluir que él puede venir a pedir dinero cada vez que se le acaba", sentenció.