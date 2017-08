Derrame petrolero causa estragos en Kuwait

Kuwait se esforzaba el domingo por controlar un derrame petrolero en su costa sureña que ha manchado sus playas, amenaza sus plantas generadoras de electricidad y de agua potable, y ha engendrado enormes parches negros en las aguas del Golfo Pérsico.

No quedaba claro cuál fue el origen del derrame aunque las autoridades dijeron que no parece probable que el origen haya sido sus campos petroleros. No dieron un estimado de cuántos barriles de petróleo se habrían vertido, pero imágenes compartidas por la Agencia de Protección Ambiental de Kuwait muestran enormes manchas oleaginosas en las playas y en el agua frente a Ras al-Zour.

Se han despachado obreros y embarcaciones para tratar de contener el daño. Las autoridades se han fijado como prioridad limpiar los cuerpos de agua, las plantas de electricidad y las plantas de tratamiento de agua, y luego encargarse de las playas, según la agencia noticiosa KUNA.

En la vecina Arabia Saudí, las autoridades han implementado un plan de emergencia para lidiar con el derrame y vigilan la zona desde el aire, según la agencia noticiosa Saudi Press Agency.

Kuwait dijo la empresa estadounidense Chevron Corp. y la compañía de expertos en derrames Oil Spill Response Limited estaban ayudando en el operativo. Chevron tiene operaciones a ambos lados de la frontera. La empresa, con sede en San Ramón, California, no respondió de inmediato a un pedido de que haga comentarios.