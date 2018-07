Detienen a joven iraní por videos bailando en Instagram

Irán detuvo a una adolescente que publicó videos bailando en Instagram y atrajo a decenas de miles de seguidores.

Maedeh Hojabri, una gimnasta de 18 años, reconoció haber incumplido las normas morales de la República Islámica, según un video publicado el viernes por la televisora estatal en el que insistió en que no era su intención y que solo buscaba tener más seguidores. No estuvo claro si la declaración se produjo bajo coacción.



Hojabri y otras tres personas fueron detenidas por cargos similares en las últimas semanas antes de quedar en libertad bajo fianza, según reportó Shabooneh, una web local de noticias.



La joven publicó alrededor de 300 videos en su cuenta, en muchos de los cuales aparecía bailando al estilo iraní y occidental. En otras grabaciones aparecía sin el velo islámico obligatorio. Sus actuaciones atrajeron a miles de espectadores en varios perfiles con su nombre que tenían entre 12.000 y 66.000 seguidores. Ninguna de estas cuentas estaba verificada por Instagram.



La policía iraní explicó que planea cerrar cuentas similares en Instagram, y la justicia está considerando bloquear el acceso a la aplicación.



Irán ya impide entrar a redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube y a la aplicación de mensajería Telegram. Millones de iraníes siguen usándolas a través de proxies y VPNs.



La judicatura y las fuerzas de seguridad iraníes están controladas por conservadores que lanzan ofensivas periódicas contra comportamientos considerados no islámicos. Las últimas detenciones se produjeron en medio de una serie de protestas sobre la gestión económica de Teherán.



En 2014, las autoridades sentenciaron a seis jóvenes a penas de prisión suspendidas luego de aparecer en un video bailando la canción "Happy", de Pharrell Williams.