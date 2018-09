Detienen a pastor evangélico por caso de joven desaparecida en Ecuador

La Policía ecuatoriana informó hoy de la detención de un pastor evangélico en un caso que investiga la desaparición de una joven en 2012 y por el que la Fiscalía inició una instrucción que durará noventa días.

La Policía especializada en casos de Secuestros y Extorsión, en coordinación con la Fiscalía, detuvieron a "Jonathan C., (pastor evangélico) presunto responsable de plagio y desaparición de Juliana Campoverde, reportada desaparecida en julio del 2012", indicó la Policía en su cuenta de Twitter.



En el marco de la investigación por la desaparición de Campoverde, el juez de la causa acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó una orden de prisión preventiva contra el sospechoso, señaló el Ministerio Público en su cuenta de la red social.



La fiscal que sigue el caso, Mayra Soria, indicó que la investigación sobre la desaparición de Campoverde inició hace seis años y reveló indicios que llegan hasta el sospechoso.



"Los hallazgos de los últimos días se constituyen en el último eslabón de una investigación de 6 años. Se efectivizó la orden de detención en contra de Jonathan C. Se determinó que el chip del teléfono de Juliana C. fue utilizado por el acusado", señaló Soria.



Además, dijo que "existen graves presunciones de un delito de acción pública y al existir peligro de fuga (por parte del sospechoso), se le dictó prisión preventiva".



La joven Juliana Campoverde iba a cumplir 19 años y tenía planes de ingresar en la universidad, cuando desapareció el 7 de julio de 2012.



Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, a la que vio por última vez en una gasolinera donde se despidieron, ha asegurado que su hija debía caminar solo seis cuadras hasta su lugar de trabajo, pero que nunca llegó.



Campoverde era dueña de una tienda naturista y asistía con su familia a una iglesia cristiana evangélica en el sur de la capital ecuatoriana.



Rodríguez ha revelado a la prensa que su hija desapareció un mes y medio después de que decidieran salirse de la iglesia a la que pertenecían.



Esto ocurrió después de que un supuesto pastor y psicólogo le indicó que Dios le había revelado que Campoverde tenía que casarse con el hermano del pastor de jóvenes de la iglesia.