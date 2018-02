Diálogo y fecha de presidenciales mantienen expectantes a los venezolanos

El diálogo político entre el Gobierno de Nicolás Maduro y parte de sus opositores y la fecha de las elecciones presidenciales mantienen expectantes a los venezolanos que en los últimos días han sido informados por el oficialismo acerca de la inminente resolución de estos dos asuntos.

Sin embargo, las noticias que se esperan siguen en suspenso mientras la oposición venezolana que participa en el diálogo reitera que no llegará a un acuerdo con el Gobierno chavista mientras no se atiendan las exigencias que desde el inicio de estas conversaciones llevaron los antichavistas a la mesa.



La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy en un comunicado que acudiría a República Dominicana para retomar las conversaciones con el Gobierno venezolano para insistir en las cuatro exigencias que ha hecho desde el inicio del diálogo en diciembre pasado.



"Elecciones libres, canal humanitario, rescate de las competencias de la AN (Parlamento) y la liberación de todos los presos políticos" son las peticiones que ha hecho la MUD desde que se activó este proceso y que este martes remarcó.



Esto sucede poco después de que los portavoces del Gobierno, incluyendo al mismo presidente Maduro, anunciaran que faltaban pocos detalles para que las partes firmaran un acuerdo definitivo.



No obstante, la MUD dijo esta jornada: "Nadie nos sacará de nuestros objetivos y nunca nos pondremos de espalda a los venezolanos".



Mientras, los asesores de la parte opositora en el diálogo, Juan Manuel Raffalli y Jorge Roig, aseguraron que el proceso se "trancó" o trabó después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ordenara hace dos semanas que las presidenciales deben celebrarse antes del próximo mes de mayo.



"Eso ha complicado mucho el panorama", dijo Raffalli en entrevista a la emisora privada Unión Radio sobre el adelanto de las presidenciales que tradicionalmente se han hecho en diciembre, un anuncio que la oposición observa con perspicacia pues asegura que de esta forma se hace imposible la realización de elecciones en condiciones "transparentes" y "justas".



En ese sentido, Jorge Roig, comentó que los participantes en el diálogo están actualmente "concentrados en que la fecha sea lo suficientemente prudente para que se abran las garantías posibles para que participe la oposición con cierta libertad y con un proceso que sea medianamente aceptable y transparente".



Roig indicó al canal privado Globovisión que "el juego está trancado también porque el Gobierno está absolutamente empeñado" en que las elecciones se celebren con un Consejo Nacional Electoral (CNE) constituido por tres árbitros afines al oficialismo y dos a la oposición.



"El gobierno la verdad es que ha sido intransigente absolutamente en dar esas condiciones porque sabe que con unas condiciones libres y transparentes en un país que tiene hiperinflación, que hay escasez de alimentos (...) no puede ganar unas elecciones", agregó.



El también expresidente de la patronal Fedecámaras se refirió a la reunión que había sido pautada para el lunes y dijo que el hecho de que ayer no se hayan reunido significa que pudiera lograrse un acuerdo "y ojalá que eso suceda en estas próximas horas".



"El hecho de que no haya noticias son buenas noticias", apuntó.



Roig también desmintió al jefe de la delegación del Gobierno en el proceso, Jorge Rodríguez, que aseguró que se había logrado un acuerdo en cuanto a la observación internacional y señaló que, por el contrario, el oficialismo no ha aceptado a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), como pide la oposición.



Las conversaciones entre el Gobierno y la oposición arrancaron formalmente el pasado 1 de diciembre en República Dominicana con el acompañamiento de los cancilleres de Chile, México, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Bolivia y del país anfitrión.



Sin embargo, México decidió retirarse tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales.



Mientras que Chile advirtió el miércoles pasado que suspenderá su participación como acompañante "si no se concretan a la brevedad las condiciones" entre las partes para unas elecciones "presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales"



El diálogo es auspiciado por el mandatario dominicano, Danilo Medina, y por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero quien se reunió ayer con el jefe de Estado venezolano.