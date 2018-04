Diputada opositora venezolana denuncia "amenaza" de captura en su contra

La diputada opositora venezolana Gaby Arellano denunció hoy una "amenaza" de detención en su contra, luego de recibir una captura de pantalla de su supuesta orden de aprehensión, algo que hasta ahora, no ha confirmado la Fiscalía ni han podido constatar sus abogados.

"Recibí por parte de funcionarios del DGCIM (Dirección de Contrainteligencia Militar), del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)" y "de otras instituciones, funcionarios honestos" un "print de pantalla" en el que "hay una amenaza y una alerta de orden de captura en mi contra", dijo Arellano en un video en Twitter.



"Luego de estas amenazas mis abogados Theresly Malavé y Juan Luis fueron a todas las instancias a verificar si había algún procedimiento judicial en mi contra (...) se les negó todo tipo de información porque en Venezuela no hay estado de derecho ni hay justicia apegada a la Constitución", continuó.



La parlamentaria explicó que le llegó esta captura de pantalla luego de haber asistido en Bogotá a la audiencia del llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio en la que se realizó un "antejuicio de mérito" al presidente Nicolás Maduro.



Según Arellano, por esto la "persiguen" y pretenden detener su lucha.



El pasado 3 de abril, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz entregó a los magistrados del llamado Supremo en el exilio, nombrados por el Parlamento y no reconocidos por el Gobierno, pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora Odebrecht.



Ante ello, el TSJ en el exilio determinó que "hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro (...) existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales" y decretó "medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad".



Los juristas pidieron notificar al Parlamento venezolano para que "autorice o no la continuación del enjuiciamiento".



El presidente del Legislativo, el opositor Omar Barboza, ha dicho que analizará dar luz verde al proceso judicial contra el presidente Maduro.



Sobre esto Arellano indicó que asistirá a "la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) donde se discuta el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro" para hacer "cumplir lo que está en la Constitución".



"Mi llamado en estos momentos es a todos los diputados de la AN. Hagamos cumplir nuestra Constitución y démosle respuesta al pueblo que tanto nos clama respuesta, firmeza y contundencia en nuestras acciones", agregó.