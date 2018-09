Djokovic derrota a Nishikori y jugará octava final del Abierto ante Del Potro

El tenista serbio Novak Djokovic, sexto cabeza de serie, logró por octava vez el pase a la final del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-3, 6-4 y 6-2 al japonés Kei Nishikori, vigésimo primer favorito.

Djokovic, de 31 años, que jugó anteriormente las finales de 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016, buscará el tercer título en el último torneo de Grand Slam después de haberlo ganado en 2011 y en 2015 al imponerse al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, respectivamente.

El partido, disputado en la pista central Arthur Ashe, duró dos horas y 22 minutos dejó a Djokovic, de 31 años, con 16 golpes ganadores y apenas 29 errores no forzados, comparados a los 22 y 51, respectivamente, de Nishikori, ganó 17 tantos en 22 subidas a la red por tan solo cinco de 12 que tuvo el nuevo finalista.

El exnúmero uno del mundo tuvo hasta 17 oportunidades de quiebre del saque de Nishikori y aprovechó cuatro, incluidas dos en el tercer set, sin ceder el suyo nunca.

Djokovic llega a la gran final con solo dos sets cedidos en los seis partidos que ha disputado.

La victoria fue la decimoquinta que consigue Djokovic en los 17 enfrentamientos que ha tenido contra Nishikori, incluidas 13 consecutivas y la última vez que el tenista japonés logró el triunfo fue precisamente en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2014.

"He vuelto a jugar un buen tenis y me siento contento de poder alcanzar de nuevo la final del Abierto de Estados Unidos ante un rival de la clase de Kei (Nishikori) que me exigió de nuevo al máximo", declaró Djokovic a pie de pista. "Estoy viviendo un momento muy especial después de haber superado la lesión que sufrí el año pasado".

Su próximo rival será el argentino Juan Martín del Potro, tercer favorito, que se impuso por 7-6 (3), y 6-2 tras la retirada de Nadal, el campeón defensor del último torneo de Grand Slam de la temporada, que se volvió a lesionar en la rodilla derecha, en la que recibió tratamiento del fisioterapeuta varias veces antes de retirarse del partido.

El duelo entre Djokovic y del Potro será el decimonoveno de su carrera profesional con ventaja para el tenista serbio por 14-4, incluidos los tres que disputaron en la temporada de 2017 cuando ganó en los torneos de Acapulco, Masters 1000 de Indian Wells y de Roma.

Esta será también la tercera vez que se enfrenten en el Abierto de Estados Unidos después de que lo hicieran por primera vez en 2007 cuando Djokovic ganó en la tercera ronda y en los cuartos de final del 2012 que también se llevó el tenista serbio.

El duelo ante Nishikori, de 28 años, que jugó su tercera semifinal de un torneo de Grand Slam, la segunda del Abierto de Estados Unidos después que perdió la final del 2014 ante el croata Marin Cilic, no tuvo más historia que comprobar el gran momento de forma del exnúmero uno del mundo que impuso su tenis de principio a fin.

Lo hizo con los breaks perfectos, los tres que consiguió, uno en cada manga y sin perder el suyo en las dos únicas oportunidades que le ofreció al tenista japonés, que se vio siempre superado por el mejor juego de su rival.

Si la primera manga fue rápida, 42 minutos, la segunda se mantuvo en la misma línea después de que Djokovic mantuviera la misma tónica de dominio completo, seguro en su saque, resto consistente, que le permitió romperle el servicio en el quinto juego para tomar la ventaja parcial de 3-2 que ya no perdería el resto del camino.

La misma historia se repitió en el tercero, esta vez con el break que le hizo Djokovic a Nishikori en el tercer juego para el 2-1 y ya no perderlo nunca más e inclusive hacer otro quiebre en el séptimo para poner broche de oro a un partido en el que confirmó, en Flushing Meadows, haber recuperado la mejor versión de campeón del tenista serbio.

Djokovic no quiso ni tan siquiera dar a los cerca de 25.000 espectadores que llenaron las gradas del Arthur Ashe Stadium la opción de alargar un poco más su exhibición cuando con su saque en la segunda pelota de partido que tuvo la cerró con fallo de Nishikori.EFE