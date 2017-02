Médicos en India extraen cucaracha viva de la cabeza de una mujer

El martes en la noche, Selvi, una trabajadora doméstica de 42 años, se levantó con una especie de rasquiña en la nariz. En ese momento se dio cuenta que algo se movía en el interior de su cabeza y al día siguiente decidió ir al hospital. "Cuando se movía, tenía una sensación como de quemazón en los ojos", expresó Selvi al diario New Indian Express.

Los médicos del Stanley Medical College, le realizaron un escáner que confirmó algo en la base del cráneo de la mujer.

Utilizando un endoscopio nasal y una luz para ver dentro de la cabeza de la afectada, descubrieron en su interior una cucaracha que para sorpresa de todos, estaba viva.

"Parecía que no quería salir", afirmó el doctor Shankar, director del departamento de otorrinolaringología del hospital, según publica el diario The Times of India.

Con un aparato succionador, intentaron sacarlo pero no pudieron, por lo que posteriormente utilizaron un fórceps y, luego de 45 minutos, lograron extraer el animal.

"Si hubiera quedado dentro habría muerto pronto y la paciente habría desarrollado una infección, que se habría extendido al cerebro", comentó Shankar.