Donald Trump: "La CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy ante la ONU que la Corte Penal Internacional (CPI, en La Haya) no tiene "legitimidad ni autoridad" y rechazó la "ideología de lo global" como una amenaza a la soberanía nacional y el patriotismo.

"La CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad", dijo hoy Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Nunca cederemos la soberanía estadounidense a una burocracia que no rinde cuentas ni ha sido elegida por nadie. Rechazamos la ideología de lo global y abrazamos la doctrina del patriotismo", agregó.

La Casa Blanca amenazó este mes con sancionar a la CPI si seguía adelante con sus planes de abrir una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos la década pasada por estadounidenses en relación con la guerra contra el terrorismo en Afganistán.

Estados Unidos no es parte de la CPI, dado que no ha suscrito el Estatuto de Roma que lo rige, pero el tribunal considera que los supuestos crímenes de los estadounidenses podrían ser investigados igualmente, porque se habrían cometido en países que sí han ratificado ese documento, como en las cárceles de la CIA en Europa.

El discurso de Trump ante la ONU, el segundo que pronuncia durante su mandato, contuvo un firme rechazo al multilateralismo, con el argumento de que "las naciones soberanas e independientes son las únicas en las que la paz ha prosperado jamás".

"Juntos, elijamos un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo", pidió a los asistentes a la Asamblea General.

Trump llegó tarde a su discurso y provocó algunas risas con una de sus primeras frases ante las delegaciones reunidas en la sede de la ONU.

"En menos de dos años hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", aseguró el presidente antes de que estallaran las carcajadas de algunos asistentes, aparentemente divertidos por esa afirmación hiperbólica.

"No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada", comentó un sorprendido Trump.