Dos policías mueren en un tiroteo en Ohio, Estados Unidos

Dos policías murieron hoy al responder a un incidente violento en un apartamento de la ciudad de Westerville, en el estado de Ohio (EE.UU.), informó el jefe de policía de la localidad en una rueda de prensa.

Anthony Morelli, de 39 años, y Eric Joering, de 54, llegaron al apartamento hoy sobre las 12.10 horas (17.10 GMT) y fueron "inmediatamente recibidos con fuego de bala", según explicó el jefe de policía de Westerville, Joe Morbitzer.

Según indicó, Joering, que llevaba 17 años en el cuerpo de policía, murió en el lugar de los hechos, mientras que Morelli fue trasladado al hospital, donde murió posteriormente.

Los policías respondían a una llamada al servicio de emergencias 911, en la que alguien alertaba de lo que parecía ser un incidente violento en el interior del apartamento.

