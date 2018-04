Actores de Hollywood exigen que no haya "castings" en habitaciones de hoteles

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) exigió hoy que se terminen las pruebas de "casting" en habitaciones de hoteles o en residencias privadas, dos entornos en los que numerosas actrices han denunciado que tuvieron lugar agresiones sexuales como las cometidas por Harvey Weinstein.

"Estamos comprometidos a abordar el escenario que ha permitido a los depredadores explotar artistas tras puertas cerradas y bajo la apariencia de una reunión profesional", indicó hoy en un comunicado la presidenta del sindicato, Gabrielle Carteris.

Como parte de una actualización de su código de conducta, SAG-AFTRA desveló hoy una directriz en la que instan a los productores y otros altos ejecutivos de la industria a que eviten esos lugares "de alto riesgo" y opten por entornos apropiados para una reunión profesional.

Asimismo, el sindicato pide a sus miembros y a los representantes de actores que se nieguen a participar en encuentros que sucedan en habitaciones de hoteles o residencias particulares.

En el "improbable" caso de que no se pudiera encontrar una alternativa a estos espacios, SAG-AFTRA aconseja a sus miembros que acudan a estas reuniones con un acompañante que pueda estar con ellos en todo momento.

Tras la enorme polémica en torno al productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de casos de agresión sexual, numerosas revelaciones del mismo tipo conmocionaron a Hollywood y salpicaron a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

A raíz de estos casos, los movimientos "Me Too" ("Yo también") y "Time's Up" ("Se acabó el tiempo") han animado a las víctimas a denunciar sus casos de abuso y acoso sexual y han reclamado respeto para las mujeres.