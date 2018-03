Conductor de Uber queda atrapado con su vehículo en unas escaleras

Distintos medios estadounidenses reportaron el incidente ocurrido alrededor de la 1:00 de la tarde de ayer lunes en San Francisco (EE.UU), en el que un conductor de Uber quedó atrapado con su vehículo en unas escaleras.

Todo sucedió mientras el conductor intentaba salir de un supermercado en la ciudad de San Francisco, y en lugar de dirigirse a la zona adecuada para el ingreso y salida de automóviles, decidió confiar ciegamente en las instrucciones del GPS de Uber.

Por hacer caso a la aplicación, el conductor terminó atrapado en unas escaleras. Él culpó a Uber de lo sucedido pues el GPS que proporciona la App le sugirió que tomara ese camino.

Dentro del vehículo se encontraban, además del conductor, dos pasajeros. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido. El que sí parece que sufrió algunos daños fue el automóvil, debido a la posición incomoda en la que se encontró al menos por dos horas.

A continuación algunas fotos que el medio Kron4 News, de San Francisco, emitió de lo sucedido.

#Uber tries to drive down stairs, gets stuck in #SanFrancisco's #Castro. No injuries reported https://t.co/viimWEPaEE pic.twitter.com/D5XtOQQkPY

— KRON4 News (@kron4news) 26 de marzo de 2018