"EEUU está atento a posibles violaciones de derechos humanos en Irán": Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió hoy de que su Gobierno está atento a cualquier violación de los derechos humanos que pueda producirse en el contexto de las protestas en Irán, y aseguró que el pueblo iraní se ha hartado de que su dinero se "derroche" en la financiación al terrorismo.

"Grandes protestas en Irán. El pueblo de Irán finalmente se está dando cuenta de cómo su dinero y riqueza está siendo robado y derrochado en el terrorismo. Parece que ya no lo van a tolerar más", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

"¡Estados Unidos está vigilando muy atentamente por si hay violaciones de derechos humanos!", advirtió.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de diciembre de 2017