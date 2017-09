EE.UU. prepara nuevas sanciones a Pyongyang por último test nuclear

El Gobierno de EE.UU. está evaluando nuevas sanciones contra Corea del Norte tras el último ensayo nuclear realizado por el régimen del líder norcoreano, Kim Jong-un, según afirmó hoy el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

"Podemos hacer mucho para aislarlos (a Corea del Norte) económicamente, mucho más de lo que ya hemos hecho", advirtió Mnuchin en una entrevista con la cadena Fox.

Además, el secretario del Tesoro adelantó que planea elaborar un borrador con nuevas sanciones para Corea del Norte y ponerlo a disposición del presidente estadounidense, Donald Trump, para que lo estudie.

"He hablado con el presidente y está claro" que el comportamiento de Corea del Norte "es completamente inaceptable", indicó Mnuchin.

El propio Trump condenó hoy en su cuenta de Twitter el nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte, un país al que calificó de "hostil" y "peligroso", y que, según subrayó, se ha convertido en una "vergüenza" para China.

"Corea del Norte ha realizado un importante ensayo nuclear. Sus palabras y acciones continúan siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos", subrayó Trump.

El régimen de Pyongyang es "un estado al margen de la ley, que se ha convertido en una amenaza y una vergüenza para China, quien trata de ayudar pero con poco éxito", agregó en otro tuit.

Corea del Sur "se está dando cuenta, tal y como les advertí, de que sus conversaciones para apaciguar a Corea del Norte no funcionan, ¡ellos (los norcoreanos) solo entienden una cosa!", alertó por otro lado Trump.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2017

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó en una breve declaración que Trump mantendrá una reunión con su equipo de seguridad nacional durante el día de hoy para analizar el nuevo ensayo nuclear norcoreano.

Corea del Norte probó hoy su bomba atómica más potente hasta la fecha, un artefacto termonuclear que, según el régimen, puede instalarse en un misil intercontinental, lo que de confirmarse supondría un importante y peligroso adelanto en sus capacidades militares.

Se trata del sexto ensayo nuclear norcoreano y segundo supuestamente llevado a cabo con un artefacto termonuclear que culmina un período de frenética actividad armamentística por parte del régimen de Kim Jong-un.

El actual líder norcoreano ha probado más de una decena de misiles balísticos desde comienzos de año, entre ellos dos intercontinentales.