EEUU reunirá a al menos 50 niños migrantes con sus padres

Al menos 50 niños migrantes menores a 5 años serán entregados a sus padres el martes de conformidad con el plazo ordenado por una corte para que el gobierno del presidente Donald Trump reúna a las familias que separó en la frontera de Estados Unidos con México, informó un abogado del gobierno federal el lunes.

Esa cantidad es apenas la mitad de los 100 o más niños que están cubiertos por la orden judicial.

En una audiencia, la abogada del Departamento de Justicia Sarah Fabian admitió que el gobierno del presidente Trump no reunirá a todos los infantes antes de que se cumpla el plazo.



Fabián dijo que el gobierno sigue trabajando en las revisiones de antecedentes y en las confirmaciones de parentesco entre los adultos y los niños bajo su custodia.



Más de 2.000 niños fueron separados de sus padres por las autoridades federales de inmigración en la frontera sur en los últimos meses. El 20 de junio, Trump suspendió las separaciones debido a la indignación que generó la medida y a los exhortos de que se mantuvieran unidas las familias.



A finales del mes pasado, el juez de distrito Dana Sabraw dijo que gobierno tenía hasta el martes de esta semana para reunir a los niños menores a 5 años con sus padres y hasta el 26 de julio para el resto. El lunes, el Departamento de Justicia informó al juez sobre su progreso.



Antes de la audiencia, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que un juez puede imponer sanciones, usualmente multas, por no cumplir con el plazo, pero que en esta ocasión la organización no está presionando para que eso ocurra.



Dijo que en su lugar, la ACLU quiere una explicación detallada sobre cuándo se reunirá a todas las familias separadas.



"A estas alturas lo que necesitamos son pasos muy específicos y concretos", indicó Gelernt.



Gelernt dijo que los niños "ya han sufrido mucho a causa de esta política y cada día que pasan separados de sus padres aumenta ese dolor".