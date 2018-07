El abogado de "El Chapo" pide a Trump "hacer algo" para liberar a su cliente

Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pidió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que haga "algo" para la liberación de su cliente, quien permanece detenido en Nueva York acusado de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Balarezo, parafraseando un mensaje del gobernante en la misma red social, consideró una "total vergüenza" que Estados Unidos "no libere al respetado agricultor mexicano 'El Chapo' Guzmán de la prisión".



El letrado argumentó que Guzmán "lleva demasiado tiempo de rehén" y aseguró que Trump "debería hacer algo para liberar a este maravilloso padre y esposo cristiano".



"No ha hecho nada malo, íy su familia lo necesita!", añadió.



En el tuit original, Trump le pedía este miércoles a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la liberación del pastor protestante estadounidense acusado de terrorismo en Turquía, Andrew Craig Brunson.



"Una vergüenza total que Turquía no libere al respetado pastor estadounidense Andrew Brunson de prisión. Lleva demasiado tiempo de rehén. Erdogan debería hacer algo para liberar a este maravilloso padre y esposo cristiano. No ha hecho nada malo, íy su familia lo necesita!", dijo Trump en Twitter.



La petición se produjo el mismo día en el que la Justicia turca decidió mantener a Brunson en prisión preventiva.



El pasado lunes, una corte de Nueva York accedió a aplazar dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra Guzmán, que se espera comenzará el próximo 5 de septiembre.



La decisión respondió a un pedido presentado el 7 de julio por la defensa de Guzmán "debido a la producción reciente de la fiscalía de más de 117.000 grabaciones y miles de paginas más que se deben revisar para estar listos" para ese proceso.



Tras conocer la decisión, Balerazo señaló el mismo lunes que Guzmán está "muy decepcionado" de que el proceso judicial en su contra se aplace solo dos meses.