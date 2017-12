El arcoíris que apareció en China y rompió el récord mundial

Maravillados, así quedaron los habitantes de Taipéi, en China, por la aparición de uno de los fenómenos mas bellos de la naturaleza y fascinan a todo el mundo, un arcoíris.

Esto porque el fenómeno óptico de "siete colores" que por lo general dura cerca de una hora, en la cordillera Yangmingshan de la capital taiwanesa, tardó en el cielo 8 horas y 58 minutos.

Desde las 6:57 a.m. hasta las 3:55 de la tarde del pasado 30 de noviembre, profesores y estudiantes de la Universidad de la Cultura China tuvieron la oportunidad de apreciar el arcoíris y darlo a conocer al mundo.

De confirmarse la duración de fenómeno óptico se escribirá en el libro de los Guinness World Records como el arcoíris de mayor duración nunca antes registrado, pues supera la marca documentada en Yorkshire, norte de Inglaterra, de un arcoíris del 14 de marzo de 1994 que tardó seis horas.

La universidad se encuentra recopilando fotos y videos para enviarla a Record Guinnes.

9 hours!!! The longest lasting Rainbow in the world today at Taipei City, TAIWAN. pic.twitter.com/IGeoZ5iteE

— ChiMing Peng (@weatherrisk) 30 de noviembre de 2017