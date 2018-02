El autor de la matanza en un instituto de Florida oía voces en su cabeza

Nikolas Cruz, el joven de 19 años que confesó ser el autor de la matanza de Parkland, en el sureste de Florida, dijo a la Policía que escuchó voces en su cabeza que le indicaron cómo perpetrar el ataque que acabó con la vida de 17 personas, según informaron fuentes de la Policía a ABC News.

Cruz fue arrestado y acusado de 17 cargos de asesinato premeditado, después de haber confesado que "disparó a los estudiantes que veía en los pasillos e instalaciones" del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero, día de San Valentín.

El joven exalumno permanece preso sin derecho a fianza.

Las voces que Cruz oía fueron descritas como "demonios" por fuentes policiales al canal ABC News.

A medida que pasan los días surgen nuevos datos sobre la vida de Cruz antes de disparar con un rifle de asalto contra sus excompañeros de la escuela secundaria, de la que fue expulsado hace un año por motivos disciplinarios.

Medios locales informaron hoy que el arma utilizada por Cruz fue comprada por el joven legalmente hacía un año en Sunrise Tactical Supply, una tienda de armas ubicada en un centro comercial de Coral Springs, en el sur de Florida.

Douglas Rudman, el abogado que representa a los propietarios de la tienda, Michael y Lisa Morrison, dijo a los periodistas que Cruz compró el rifle de asalto en una caja y que no adquirió munición, solo el cargador que viene con el arma, recogió el diario The Miami Herald.

Fue por esa razón que "no se levantaron banderas rojas (alertas) Parece que Cruz intento de forma deliberada no despertar sospechas al no comprar demasiadas cosas de un solo lugar", agregó Rudman.

Las autoridades confirmaron que el arma fue adquirida por el joven de forma legal.

Los dueños de la tienda de armas realizaron todo el protocolo de seguridad exigido en la venta del rifle a Cruz: el joven cumplimentó todos los formularios de compra requeridos por el Departamento de Justicia, que incluye una copia de su carné de conducir y respuestas a un cuestionario sobre enfermedades mentales.

"Lo que entiendo es que sus respuestas fueron las apropiadas", apuntó Stuart Kaplan, abogado que representa también a la corporación Sunrise Tactical Supply.

La tienda, cuyos armeros habían sido despojados de rifles y otras armas el jueves, "permanecerá cerrada indefinidamente", agregó el citado rotativo.

Sus dueños, que viven en la ciudad de Coral Springs, están "angustiados" por el "tremendo sentido de responsabilidad en esta situación y por lo horrible que se sienten al saber que una de sus armas cayó en manos de este maníaco", resaltó Rudman.