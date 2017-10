El autor del atentado de Nueva York es un inmigrante uzbeko

El autor del atentado terrorista perpetrado hoy en Nueva York, que causó ocho muertos, es un inmigrante de Uzbekistán que llegó a EE.UU. hace varios años, según informó una persona que asegura tener lazos de amistad con él.

Aunque las autoridades oficiales no han facilitado la identidad del terrorista, medios locales aseguran que se trata de Sayfullo Saipov, de 29 años, que al parecer vivía en el vecino estado de Nueva Jersey.



Una persona que asegura ser su amigo, Kobiljon Matkarov, también uzbeko, dijo al diario New York Post desde el estado de Ohio, donde vive, que se había encontrado en Florida con Saipov hace cinco años, poco después de que el presunto terrorista llegara a EE.UU.



Según Matkarov, Saipov trabajaba para la compañía Uber y por lo menos hasta el verano pasado vivía en Nueva Jersey.



La última vez que coincidieron ambos, según dijo Matkarov al Post, fue en junio pasado, cuando Saipov lo llevó al aeropuerto JFK, en una escala hacia Uzbekistán, acompañado de su esposa y sus cinco hijos.



"Es un buen tipo, muy amistoso", agregó Matkarov



De acuerdo con fuentes oficiales anónimas citadas por la cadena ABC, Saipov llegó a Estados Unidos hace siete años beneficiado por un programa que ofrece una lotería de visados y al que acceden personas que tienen pocos emigrantes en Estados Unidos.



Según esta cadena, hasta hace poco el presunto terrorista vivía en la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, aunque también había residido en Tampa (Florida) y en Ohio.



De acuerdo con el testimonio de personas que estaban en el lugar del atropello múltiple, el presunto autor gritó "Alá es grande", en árabe, cuando salió del vehículo después de que chocara contra un autobús escolar y tras atropellar a decenas de personas.



Las autoridades han confirmado que en el atentado seis personas murieron en el mismo lugar y otras dos cuando eran transportadas a un hospital.



También causó un número determinado de heridos, aunque según fuentes oficiales entre ellos hay once personas con lesiones graves, aunque no está en riesgo su vida.