El famoso audio del "gemido" le jugó una mala pasada a una periodista

Desde hace algún tiempo los videos que terminan con un audio de gemidos sexuales se han vuelto virales, pero cada día hay inocentes que caen en esta broma que circula en WhatsApp y diferentes redes.

Algo parecido le sucedió a Emma Vardy, una periodista británica, que mientras estaba transmitiendo en directo fue sorprendida por los populares gemidos.

En el episodio, Vardy hablaba sobre el receso del Brexit para el programa BBC Breakfast, al frente del Palacio de Westminter donde sesiona el Parlamento inglés, cuando en pleno informe comenzó a sonar a todo volumen el sonido sexual.

Ella trató de disimular y continuó con su reporte. Segundos después los sonidos pararon, pero volvieron con más intensidad, esto tampoco provocó la distracción de la periodista quien siguió como si nada pasara. Sin embargo, una vez que dio paso a sus compañeros de estudio mostró su descontento.

Aquí el momento de la broma

Horas después de la incómoda escena, se conoció que la situación fue parte de una broma del youtuber Disco Boy, este asumió la responsabilidad a través de un video en el que se ve preparar y realizar la broma.

Este, junto a un grupo de amigos se encontraban en una camioneta a pocos metros del lugar del despacho, esperando a que la reportera saliera en vivo para reproducir los gemidos a través de unos parlantes.

La periodista luego de esto escribió en su cuenta de Twitter, “esta mañana- era un poco silenciosa” y además agradeció a los usuarios que han destacado su aplomo ante una situación tan imprevista.

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter https://t.co/o7Tkaf1NRz

— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) 11 de noviembre de 2017