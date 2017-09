El presidente de Ecuador denuncia hallazgo de cámara oculta en su despacho

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció hoy el hallazgo de una cámara oculta, que presuntamente tenía conexión con el exterior, y que estaba instalada en su despacho, en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

La denuncia la realizó durante una reunión con su gabinete, en la que detalló que el servicio de protección presidencial detectó ayer la cámara, cuya instalación, según le informaron, la ordenó hace unos siete u ocho años su antecesor y correligionario del movimiento Alianza País, Rafael Correa.

!Sorprendido y furioso! Cámara oculta en mi despacho, transmitiendo a control remoto. Eso es delito de violación a la intimidad. — Lenín Moreno (@Lenin) 15 de septiembre de 2017

"Sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando", dijo Moreno al apuntar que el hallazgo se realizó por casualidad.

De su lado, Correa, que reside en Bruselas desde que dejó el poder el pasado mayo, reaccionó en su red de Twitter, donde exigió a Moreno que demuestre que él lo espiaba o que renuncie al cargo por "ridículo".

Moreno tildó de "falta de delicadeza" que su antecesor no le haya informado de la existencia de la cámara que, presuntamente, monitoreaba desde su teléfono celular.

"No me informan que existía la cámara, en primer lugar, y en segundo lugar, el servicio de protección presidencial que tenía el presidente Rafael Correa, no informa al servicio de protección presidencial de quien le reemplaza" sobre el aparato audiovisual, comentó Moreno.

Nadie tuvo por lo menos la delicadeza de notificarme.

El Servicio de Protección Presidencial anterior tampoco informó al nuevo. — Lenín Moreno (@Lenin) 15 de septiembre de 2017

El gobernante apuntó que todas las mañanas se realiza un "barrido de cámaras" y, de forma irónica, agregó que "lo gracioso" es que "todo el mundo" sabe que esa actividad se hace a las 08.00 hora local (13.00 GMT), "es decir como para que ese momento la tengan apagada y después la puedan encenderla cuando quieran", indicó.

Moreno, que asumió el poder el pasado 24 de mayo, mantiene un pulso con el exgobernante, quien vive en Bélgica (país de origen de su esposa), y quien ha emitido vía Twitter, duras críticas contra la administración de su sucesor.

"¡Cámara oculta manejada desde mi celular! Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", espetó.

"Siempre dije que hasta ahora el Gobierno era puro show. No sabía que iban a agregar un nuevo segmento: cámara escondida. ¡Sonrían!", se burló Correa en su cuenta de su red social.

El pulso, que inició por asuntos políticos, se profundizó cuando Moreno reveló que la situación económica en que había encontrado el país es crítica, lo que contrasta con la aseveración hecha por Correa de que entregaba "la mesa servida" al nuevo Gobierno cuando dejó el mando tras una década en el poder. E