"Reto del condón": el nuevo y peligroso desafío viral

La imaginación de los internautas no tiene límites. Así como se hizo tendencia el "#IceBucketChallenge", "Tide Pod Challenge", ''Belly Button Challenge'', entre otros, recientemente se ha hecho viral en redes sociales un nuevo y absurdo desafío.

Se trata del reto del condón, o también conocido como el 'Condom Snorting Challenge', el cual consiste en inhalar un preservativo estirado por un orificio de la nariz y expulsarlo posteriormente por la boca, una maniobra perjudicial para la salud que no busca recaudar fondos, ni despertar conciencia sobre un tema en particular, como si lo era el #IceBucketChallenge, el reto del balde de agua helada que buscaba llamar la atención sobre la esclerosis lateral amiotrófica.

De acuerdo con varios médicos, el reto resulta peligroso porque el condón, por ser de látex, puede quedarse atascado en las vías respiratorias, llegando a causar asfixia, alergias e infecciones.

Esta extraña tendencia se volvió viral en 2017 y ahora no se sabe como regresó a las redes sociales.

Health officials are calling the new #condomchallenge fad dangerous. It's when teens inhale a condom through their nose and pull it out of their mouth. I don't know, to me it seems like the perfect way to cleanse the palate before eating some #TidePods! pic.twitter.com/WJxS1uMjoe

— Jesse Reynolds (@ifyouseekjesse) 2 de abril de 2018