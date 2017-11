Empleado de Twitter desactiva cuenta de Trump

Un empleado o empleada de soporte al cliente de Twitter que estaba en su último día de trabajo desactivó la cuenta del presidente Donald Trump por unos minutos la noche del jueves, informó la red social.

Poco antes de las 7 de la noche, reportes en la red social indicaron que la cuenta personal del mandatario, @realDonaldTrump, no estaba disponible. Señalaron que al ingresar el usuario aparecía un mensaje en el que se leía que "Lo sentimos, ese usuario no existe". La cuenta fue rehabilitada alrededor de las 19:03 horas.

Twitter asumió la responsabilidad del problema. En un comunicado tuiteado, la compañía dijo que la cuenta de Trump fue "desactivada inadvertidamente debido a un error humano" de uno de sus empleados. La cuenta estuvo desactivada por 11 minutos.

"Seguimos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto suceda de nuevo", se indicó en el comunicado. Twitter luego señaló que la desactivación "fue realizada por un empleado de soporte al cliente de Twitter que hizo esto en su último día".

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.

— Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017