Escándalo en Perú por pastor evangélico que llamó a matar homosexuales

Un pastor evangélico en Perú llamó durante su servicio religioso a matar homosexuales porque no son obra de Dios, y la fiscalía le abrió una investigación por instigación al homicidio.

La prédica del pastor Rodolfo González Cruz, ciudadano cubano líder del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, fue grabada la semana pasada y difundida por el diario La República.



En ella, llamaba a sus fieles a participar de una marcha contra la política educativa del gobierno al considerar que bajo la enseñanza de "igualdad de género" se busca disfrazar una promoción de la homosexualidad.



"Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de dios. Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, maten a las dos, y si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal (...) en el nombre de Jesús", exhortó González.



"Pueblo peruano, ponte de pie, salgan a las calles y demuestren que esta cochinada llamada ideología de género no es parte de nuestro amado Perú, saquen a esta gente que quiere destruir la niñez y el futuro del Perú", sostuvo.



En su cuenta de Facebook, el Movimiento Misionero Mundial publicó el lunes un comunicado en donde el pastor asegura que "las frases que se escuchan de la grabación de parte de mi prédica son en el contexto de los mandamientos del Antiguo Testamento, donde Dios mencionaba las penas por inmoralidad sexual (...) las buenas nuevas para todo ser humano es que ya no vivimos bajo leyes del Antiguo Testamento".



González dijo que se "reafirma en el respeto absoluto a la vida de todo ser humano", y que "será un honor y privilegio dar defensa de nuestra fe en las cortes humanas, consciente de que por encima de toda autoridad terrenal existe un Juez a quien todos tendremos que rendir cuenta algún día".



La Fiscalía informó el lunes a la prensa que abrió una investigación por presunta instigación masiva a cometer delito contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas y por discriminación.



El sábado, miles de personas impulsadas por organizaciones conservadoras manifestaron contra la política educativa del gobierno, por presuntamente promover la "ideología de género" en las escuelas.



"La homosexualidad no se enseña; sí se aprende la homofobia (..) Solo enseñamos igualdad de derechos y deberes", dijo la ministra de Educación, Marilú Martens, a mitad de semana en un mensaje en el que negó la existencia del concepto de "ideología de género" en el currículo peruano.