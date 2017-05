Escuela penaliza a estudiante por mensaje racista

Autoridades escolares en Carolina del norte penalizaron a un estudiante que colocó un comentario racista alusivo a la esclavitud en Snapchat.

Medios de prensa locales dijeron el miércoles que un estudiante de la escuela secundaria Apex Friendship colocó una foto en blanco y negro del equipo de danza step con el pie "Dueño de plantación ve a sus ex esclavos celebrar su libertad, cerca de 1864".



Los miembros del equipo de danza en la foto son negros y acababan de actuar en un acto de motivación el viernes.



La junta escolar del condado Wake criticó lo que llamó "un comentario racial extremamente ofensivo".



La imagen fue sacada de Snapchat poco después de colocada.



El director Matt Wright dijo en un mensaje a los padres el lunes que la administración de la escuela había identificado al estudiante.



"Lamento profundamente que haya sucedido esto y quiero que sepan que estamos trabajando para resolver el asunto de una forma positiva y constructiva para mejorar las relaciones con todos nuestros estudiantes", dijo.



"Me reuní hoy con el equipo de step y les aseguré que ese tipo de conducta no será tolerada", dijo Wright en el mensaje. Dijo además que hizo un anuncio a toda la escuela en el que les recordó a los estudiantes que serán responsabilizados por contenido inapropiado en los medios sociales.