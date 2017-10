España "estudiará con atención" reclamación de Colombia del Tesoro Quimbaya

Después de que la Corte Constitucional de Colombia ordenara ayer que se reclame a España el llamado Tesoro Quimbaya, el Ejecutivo español dijo hoy que cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos le envíe el requerimiento lo "estudiará con gran atención".

Así lo expresó hoy el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntado sobre la respuesta de España ante la reclamación del Tesoro Quimbaya, una colección arqueológica de oro que el presidente Carlos Holguín Mallarino regaló al país europeo en 1892.



"Me he interesado mucho sobre este asunto porque soy un gran amigo de Colombia y porque las relaciones entre colombianos y españoles son muy grandes. Nosotros haremos lo que se hace siempre con los amigos, y más con los amigos que queremos, cuando nos llegue un requerimiento por parte del gobierno de Colombia lo estudiaremos con gran atención", indicó Méndez de Vigo.



Pero el portavoz del Gobierno recordó también que "en ocasiones" existen "algunas controversia": "Las tenemos con el galeón San José, donde España tiene una posición, no siempre es atendida".



Según una fuente del tribunal colombiano la orden dada al Gobierno de Santos implica que, en primer lugar, se abra "a través de la Cancillería" un canal con España para que Colombia "haga todas las gestiones diplomáticas necesarias en las que tenga competencias suficientes para traer el Tesoro Quimbaya".



En caso de no encontrar esos espacios se abriría la vía para que el Gobierno colombiano acuda a los tribunales internacionales, lo que "podría suceder en caso de que encuentre alguna repuesta negativa por parte del Gobierno español".



El fundamento de la decisión de la Corte Constitucional colombiana se basa en la "violación directa" de tres artículos de la Constitución que niegan la posibilidad de enajenar patrimonio cultural. Esos tres artículos regulan que el presidente no tenía capacidad de regalar eso, por lo que la entrega "fue ilegítima", agregó la fuente.



El tesoro lo componen 122 piezas de oro que actualmente reposan en el Museo de América de Madrid. Fue descubierto en 1890 en el municipio de Filandia, ubicado en el departamento del Quindío, en la región del Eje Cafetero, del centro del país.



Su entrega a España se hizo efectiva en 1892 por Holguín Mallarino, que pretendía así agradecer la ayuda que le prestó la Corona europea en una disputa limítrofe con Venezuela, en el año en que también se conmemoraba en Madrid el IV Centenario del Descubrimiento de América.