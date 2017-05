Estado Islámico reivindica ataque en Manchester en concierto de Ariana Grande

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió la autoría del atentado de Manchester al afirmar que un "soldado del califato" colocó "varios paquetes bomba" en varias concentraciones de "cruzados" en la ciudad británica.

En un comunicado, cuya autoría no pudo ser comprobada, y difundido a través de Telegram, el EI indicó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena, donde murieron 22 personas, entre ellos varios niños, y otras 59 resultaron heridas.

El grupo yihadista afirmó que el ataque es una "venganza de la religión de Dios" y que tiene por objetivo "aterrorizar a los politeístas", en referencia a los cristianos, y también lo justificó como una "respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes".

La nota cifró en 30 los muertos y en 70 los heridos, y amenazó con que "lo que viene va a ser más fuerte, más intenso, contra los adoradores de la cruz y sus aliados".

El atentado fue perpetrado poco después de las 21.35 GMT al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, fuera del recinto del estadio, cuando la gente estaba abandonando el lugar.

Las noticias más recientes del atentado en un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester que dejó más de 20 muertos (todas las horas son locales)

12:55

El grupo Estado Islámico dijo el martes que un miembro suyo perpetró el ataque en Manchester que dejó 22 muertos.

Sin embargo, la policía dijo que se utilizó "un dispositivo improvisado".

El grupo extremista dijo que "un soldado del califato plantó bombas en medio de las reuniones de los cruzados" y luego las detonó. No dijo si el atacante murió.

12:45

Una escuela en el norte de Inglaterra identificó a una de las víctimas como Georgina Callander, una antigua alumna.

12:35

El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson dice que Estados Unidos está trabajando cercanamente con el gobierno británico para investigar el atentado en Manchester.

12:25

La reina Isabel II expresó su "más profunda simpatía" con aquellos afectados por el atentado del lunes en un concierto en Manchester.

En un comunicado, la monarca dijo que "toda la nación está impactada por los muertos y heridos". También agradeció a los servicios de emergencia que respondieron con "humanidad y compasión a este acto de barbarie".

La policía reportó el martes el arresto de un hombre de 23 años relacionado con el atentado.

11:35

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque y prometió trabajar junto con Gran Bretaña contra el terrorismo.

11:15

La primera ministra británica Theresa May dice que "no hay duda" que Gran Bretaña y la ciudad de Manchester han sido víctimas de un "desalmado acto terrorista".

May dijo que la policía cree haber identificado al agresor, pero por el momento no revelarán su identidad.

10:30

El presidente Vladimir Putin dice que Rusia está lista para impulsar la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña a raíz de una explosión mortal en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra.

En un telegrama enviado a la primera ministra británica, Teresa May, Putin expresó sus condolencias por el "crimen cínico e inhumano" y deseó una rápida recuperación a todos los heridos.

10:15

David Beckham, ex jugador del Manchester United, escribió un mensaje en Facebook donde dijo que como "padre y humano lo que pasó realmente me entristece. Mis pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por esta tragedia".

10:00

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, condenó el atentado suicida en Manchester y expresó sus condolencias por las víctimas.

"Condeno el ataque de Manchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos", escribió en Twitter.