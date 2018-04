Exfiscal Ortega pide a los militares detener a Maduro por caso Odebrecht

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega instó hoy a la Fuerza Armada de su país a capturar al presidente Nicolás Maduro, luego de que la Asamblea Nacional (AN), controlada por los opositores al Gobierno, aprobara el inició de un juicio contra él por supuestos delitos de corrupción relacionados con Odebrecht.

"Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela, los oficiales de todos los rangos deben actuar", afirmó Ortega en un video difundido en su cuenta de Twitter.



Los opositores acordaron por mayoría declarar que "existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro", tras una sesión de dos horas en la que participaron solo dos de los diputados oficialistas.



Se acordó además continuar con las investigaciones que se ejecutan "por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones del ciudadano Nicolás Maduro y otros funcionarios" con la constructora brasileña Odebrecht.



El acuerdo de los parlamentarios se sustentó en el hecho "público, notorio y comunicacional que sobre el ciudadano Nicolás Maduro Moros recaen serios señalamientos que le atribuyen actos de corrupción vinculados" a Odebrecht.



Por ello, Ortega manifestó que a los miembros de la Fuerza Armada que actúen les garantiza que "de materializar la restitución el orden constitucional y el restablecimiento de las libertades democráticas" contarán con el "reconocimiento, protección y apoyo" de las "instituciones legítimas del país".



"Aquellos que honren el uniforme militar venezolano serán protagonistas de la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional, es el momento de ponerle fin a esta trágica situación (...) y de esta forma recobrar la gloria, el respeto y el reconocimiento de todo un pueblo que aún espera que sus militares los liberen de la tiranía opresora", destacó.



Aseguró además que si las autoridades venezolanas no detienen a Maduro "serán los organismos internacionales los que ejecutarán esta decisión".



"Nicolás Maduro ya no es presidente, desde hoy está en Miraflores de manera ilegal y arbitraria, la comunidad internacional debe desconocer la autoridad de Maduro, quien se erige como un secuestrador del pueblo y la nación, un dictador. A partir de este momento el fin de la tiranía está en marcha", aseveró.



Ortega calificó además la decisión como la apertura de "una puerta de salida a la grave crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela".



La apertura del proceso de juicio responde a una denuncia hecha en febrero pasado por Ortega, que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de Odebrecht.



La denuncia de Ortega fue hecha ante el grupo de juristas venezolanos que fueron investidos por el Parlamento como magistrados para tomar el puesto de los miembros del máximo tribunal que había sido designados antes por el chavismo.



El grupo de juristas, que se ha denominado "Tribunal Supremo en el exilio", no tiene el reconocimiento de ninguna figura del Estado salvo del Parlamento, sobre quien también pesa una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulos todos sus actos.