Fallece bebé británico afectado por enfermedad incurable

El bebé británico afectado por una enfermedad genética incurable y que atrajo los reflectores a nivel internacional falleció el viernes tras retirársele el soporte vital, de acuerdo con una persona allegada a los padres.

Charlie Gard sufría de una rara enfermedad genética llamada Síndrome de Agotamiento de ADN Mitocondrial, tenía daños cerebrales irreparables y no podía respirar por su cuenta. Habría cumplido un año la próxima semana. Su caso llamó la atención del papa Francisco y el presidente estadounidense Donald Trump.



Sus padres, Connie Yates y Chris Gard, juntaron más de 1,3 millones de libras (1,7 millones de dólares) para llevarlo a Estados Unidos a fin de que recibiera un tratamiento experimental que creían prolongaría su esperanza de vida, pero los doctores del bebé en el hospital Great Ormond Street se opusieron. Dijeron que el tratamiento no lo ayudaría y que solo le iba a causar más dolor. La disputa terminó en manos del tribunal.



El caso se volvió un catalizador de debates sobre el financiamiento de la salud pública, la intervención médica, el papel del Estado y los derechos de los niños.



Tras conocer el deceso del niño, el papa Francisco escribió en un tuit: "Encomiendo al pequeño Charlie al Señor y rezo por sus padres y todos aquellos que lo amaron".



Después de meses de peleas jurídicas, el juez Nicholas Francis emitió la orden el jueves de que Charlie debía de ser trasladado de un hospital a un hospicio y ser desconectado de su soporte vital, luego de que sus padres y el hospital donde lo habían atendido no llegaran a un acuerdo sobre un plan para finalizar la vida del bebé.



El caso llegó hasta la Corte Suprema británica debido a que los padres de Charlie no aceptaban ningún fallo de los jueces de tribunales que apoyaban al hospital. Sin embargo, la corte estuvo de acuerdo con los médicos, diciendo que era mejor que le permitieran a Charlie morir.



"Mamá y papá te aman mucho Charlie, siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Perdónanos por no poder salvarte", escribieron sus padres luego de que abandonaron su batalla legal y reconocieron que las posibilidades de salvarlo habían acabado. "Tuvimos la oportunidad pero no se nos permitió dártela", agregaron.



"Dulces sueños bebé. Que duermas bien nuestro pequeño y hermoso niño".