Fiscalía pide "vincular" al vicepresidente de Ecuador en tramas de Odebrecht

La Fiscalía General de Ecuador solicitará a la Corte Nacional de Justicia una "audiencia de vinculación" en contra del vicepresidente, Jorge Glas, tras haber encontrado presuntamente indicios de "asociación ilícita" en proyectos suscritos con la empresa brasileña Odebrecht.

Así lo anunció hoy el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, en una breve rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado notificando que solicitará a la Corte Nacional de Justicia que se señale "día y hora" para la "audiencia de vinculación".



"El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita y que se adelantaba en el despacho de la Dra. Diana Salazar Méndez", dijo.



Dada la condición de aforado del vicepresidente, y la protección a la que tiene derecho por ley constitucional, el caso salió hoy de las manos de la fiscal Salazar, para pasar a la jefatura de la Fiscalía, encargada de su tramitación ante la Corte.



Pero antes de llegar a cualquier instancia judicial, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (Parlamento) deberán autorizar el proceso, de acuerdo con el artículo 120 numeral 10 de la Constitución.



"Hemos conocido información anunciada por el Fiscal General en torno al Vicepresidente, tan pronto sea presentada en la Asamblea será procesada", informó por las redes sociales el presidente de la Asamblea, Jose Serrano, minutos después de la rueda de prensa del fiscal general.



Por "vinculación" se entiende la intención de la Fiscalía de abrir investigación formal -y hasta presentar cargos, si así fuera necesario- contra el vicepresidente, que ya había comparecido, el pasado día 9, ante la fiscal Salazar para dar su versión de los hechos en una serie sospechas en torno al caso Odebrecht.



"Salazar halló indicios de responsabilidad penal en contra del vicepresidente Jorge Glas. Por ello, la jurista se inhibió de seguir conociendo el expediente y lo pasó al fiscal general", indica el diario El Comercio, que cita explícitamente -junto con otros medios locales- su presunta relación con el caso Odebrecht.



Hoy, ni en la rueda de prensa ni en el comunicado oficial se mencionaba en relación con qué caso en particular se pedía vincular al vicepresidente, aunque Salazar era la que registró su declaración en relación a este caso.



"En esta etapa procesal y en virtud del desplazamiento por fuero, la investigación continuará con la recolección de los elementos de cargo y de descargo", añade la nota de prensa.



La Fiscalía General del Estado ecuatoriano también subraya su "compromiso" con "el país y la ciudadanía" de actuar "en derecho, objetiva y éticamente, sin perseguir a nadie, ni dejar en la impunidad ninguna infracción".



El pasado 3 de agosto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, mediante decreto retiró todas las atribuciones y delegaciones a su vicepresidente, en una medida que siguió a una seria crisis de confianza entre ambos y las sospechas de su presunta vinculación en casos de corrupción.



En la investigación del caso de la firma brasileña en Ecuador están en curso de procesamiento siete personas, y entre ellas un tío del vicepresidente, además de existir una decena de sospechosos.



Glas, que antes de ser vicepresidente a partir de 2013 fue responsable de los sectores energéticos del país en el Gobierno del presidente Rafael Correa, ha asegurado -en relación a ese y otros casos- que "jamás ha recibido un solo centavo mal habido" y pidió a sus correligionarios de Alianza País en la Asamblea que "viabilicen la solicitud del Fiscal".



"Jamás he solicitado o autorizado a alguien que pida algo ilegal", dijo en una rueda de prensa posterior a la del fiscal general del Estado, de quien dijo: "anunció algo sin hacer referencia a prueba alguna que vinculen a Jorge Glas en este caso".



Ello a pesar de que entre las pruebas analizadas por la fiscal Salazar hay una grabación en la que se hace referencia a que "Jorge Glas estaría solicitando dinero" a la constructora brasileña, según consta en un documento del Juicio Especial No. 17282201702272.



En su comparecencia de hoy, Glas reiteró su inocencia y solicitó a "fiscales y jueces que actúen sin presiones políticas ni mediáticas".



"Actúen con la justicia, con la verdad (...). La opinión pública y la oposición política ya me condenaron, por un mínimo de decencia permitan a la justicia actuar libremente y sin presiones", pidió.