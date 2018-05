Georgia: Un muerto por tiroteo en graduación de secundaria

Una persona murió y otra resultó herida el viernes en una balacera entre personas que salían de una ceremonia de graduación de secundaria en Georgia, indicaron las autoridades.

"Se confirma la muerte de una persona" tras el tiroteo, señaló la policía del condado Clayton. El pleito ocurrió después de una ceremonia en honor de los graduados del Centro Educativo Perry, que prepara a los estudiantes para su carrera como una alternativa a las secundarias tradicionales.

Algunas personas que se dirigían a sus automóviles se enfrascaron en una discusión que derivó en disparos, dijo Thomas Trawick, jefe de seguridad de las escuelas del condado.

Indicó que el tiroteo se produjo en el campus de la secundaria Mount Zion, que proporcionó estacionamiento adicional para las personas que asistieron a la ceremonia en el Centro de Artes Escénicas de las Escuelas del Condado Clayton en Jonesboro, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Atlanta.

#BREAKING: Major police presence at Mt. Zion HS where Clayton County police say multiple people have been shot - https://t.co/q5ziGz7cQN @JustinWilfonWSB is at the scene working to learn more information | WATCH The Channel 2 Action News #Nightbeat at 11 for LIVE updates pic.twitter.com/k2RxwJimt3

— WSB-TV (@wsbtv) 19 de mayo de 2018