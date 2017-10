Gobernadores chavistas toman posesión mientras la oposición hace autocrítica

Los 18 gobernadores electos del chavismo gobernante se juramentaron hoy ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, en una jornada en la que parte de la oposición pidió revisar la estrategia seguida hasta ahora tras su derrota en las urnas anunciada por la autoridad electoral.

Los cinco gobernadores electos restantes, que pertenecen a la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no asistieron a ser juramentados por un suprapoder formado íntegramente por oficialistas y cuya legitimidad no reconocen ni la MUD ni buena parte de la comunidad internacional.



El presidente del país, Nicolás Maduro, ha pedido repetidamente a la Constituyente que utilice sus atribuciones ilimitadas para cesar a los gobernadores que no acepten la autoridad de este órgano, que fue instaurado por el oficialismo chavista en agosto para refundar el Estado y blindar la revolución bolivariana.



Mientras tanto, el partido Voluntad Popular (VP) -uno de los miembros con más peso dentro de la MUD- llamó por boca de su coordinador, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Freddy Guevara, a iniciar "un proceso de revisión profunda de toda la estrategia opositora".



El dirigente del partido del líder privado de libertad Leopoldo López afirmó que es necesario reconocer los "errores" cometidos por la MUD, y buscar de esta forma "la reunificación de la oposición", que no reconoce los resultados del domingo en su conjunto pero cuyos candidatos vencedores asumirán sus cargos.



El vicepresidente del Parlamento insistió en las condiciones fraudulentas en las que según la oposición se desarrollaron los comicios del domingo, para los que -entre otras medidas que favorecían al oficialismo- el Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó a última hora los colegios en que votaban más de medio millón de personas en zonas tradicionalmente opositoras.



"Si antes podríamos pensar que pasaríamos por encima del fraude y derrotaríamos al CNE, las condiciones en las que se presentó este proceso nos llevan a afirmar que mientras estas condiciones sigan así, no habrá solución electoral a esta crisis", dijo el joven político, que pidió no culpar de los resultados a la abstención entre sus filas.



El cambio de estrategia propuesto por VP consiste en centrar su "lucha" en la creación de un nuevo sistema electoral que evite que se repitan irregularidades como las señaladas por la oposición y por varios Gobiernos extranjeros después de los comicios regionales.



Algunos políticos de la MUD han abogado porque el Parlamento -único poder del Estado en manos de la oposición- nombre de forma unilateral un nuevo CNE.



La AN ya hizo algo parecido hace meses con la designación de nuevos magistrados para sustituir a los jueces del Supremo que consideraba ilegítimos. El tribunal paralelo nombrado por el Parlamento ha debido constituirse en el extranjero, tras huir casi todos sus integrantes para evitar ser detenidos.



Horas antes de que los gobernadores oficialistas se presentaran ante la Constituyente, el CNE declaraba al chavista Justo Noguera ganador de las elecciones en el estado Bolívar del sur del país, después de más de 48 horas sin anunciar los resultados finales en esa región que, según la MUD, sirvieron para manipular las cifras.



El candidato opositor a la gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez, recriminó al CNE haber hecho desaparecer actas para truncar la voluntad ciudadana y adjudicar el estado -con importantes reservas mineras y el más grande de Venezuela- al oficialista Noguera.



La oposición venezolana no reconoce la validez de los resultados oficiales del domingo, y ha informado de actos de intimidación y violencia por parte de cuadros del oficialismo contra votantes y operadores electorales de la MUD que hacían de testigos.



Entre las denuncias de la oposición se cuenta también la apertura de algunos colegios hasta pasada la hora marcada para el cierre de los centros, lo que habría posibilitado que el aparato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) movilizara a más fieles en el último momento.



Los candidatos de la MUD no tuvieron durante toda la campaña acceso a los medios públicos, y dirigentes antichavistas se han quejado de la compra de votos y otras supuestas maniobras del oficialismo para sumar apoyos y minar las perspectivas opositoras.