Gobierno de Ecuador protesta por manejo de la información sobre los periodistas

El Gobierno de Ecuador a través de su Cancillería envió una carta a María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores en Colombia, reclamándole que le sea entregada de forma oficial la información sobre el forensi de los periodistas a sus familiares ya que considera como “violación a los protocolos establecidos el enterarse por redes sociales”.

“Los familiares de los periodistas del diario El Comercio me han hecho llegar su extrema frustración y dolor por la publicación precipitada de datos forenses del proceso de identificación de los presuntos cuerpos de sus deudos, que se lleva adelante en la ciudad de Cali. En medio de la expectativa por recibir los resultados de los exámenes en curso, a los familiares les ha resultado muy penoso enterarse que noticias aún no definitivas se publicaban en redes sociales, cuando no habían sido informados de antemano ni se les hubiera solicitado su anuencia para la difusión de tales datos”, dijo José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

Para Valencia el avance de información forense sin una total verificación científica, como el propio mensaje lo revela, viola los protocolos establecidos por la de la Cruz Roja Internacional y causa sufrimiento sicológico a las familias de las víctimas al constituir como falta de respeto a la memoria de los periodistas y a sus seres queridos.

“La difusión parcial de información, si fuera necesaria, se debe consultar de manera previa, por delicadeza y sensibilidad, con las familias de víctimas. El Gobierno del Ecuador desea transmitir al Gobierno de Colombia, por su digno intermedio, señora ministra, su nota de protesta por la referida conducta de las autoridades de la defensa y policía colombianas”, añadió el jefe de la cartera de relaciones exteriores y solicitó al Gobierno de Colombia que se inicie una pronta investigación de los hechos y se apliquen las sanciones del caso a quienes, “con su conducta precipitada e insensible, han causado adicional estrés sicológico a las familias de los periodistas ecuatorianos”.

Así mismo, los familiares de los periodistas ecuatorianos secuestrados y asesinados reclamaron al Gobierno Colombiano por el mal manejo de la información en la identificación de los cadáveres.

La delegación de familiares del equipo periodístico del diario El Comercio manifestaron que fue “a través de la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos” que tuvieron conocimiento del hallazgo de los cuatro cuerpos sin vida que podrían corresponder a los comunicadores.

Los familiares señalaron que pese a permanecer en las instalaciones de Medicina Legal en Cali, una hora “después de nuestra salida” en “la cuenta oficial del Ministerio de Defensa” se publicó que “en un 99% los cuerpos corresponderían a nuestros familiares”.

“Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin ningún miramiento sobre el impacto que tiene sobre nuestro dolor, sobre nuestras familias y sobre el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana”, sostuvieron los familiares.

Finalmente, exigieron a Medicina Legal “indicar las razones por las cuales en su nombre se transmite públicamente información que no es de conocimiento de los familiares, resaltando, además, cuál es el sustento legal que respalda esta actuación cuando aún no han concluido todas las etapas de peritaje”.