Gobierno de Etiopía aclara que hay 83 heridos por explosión

La explosión de una granada causó hoy 83 heridos en Adís Abeba en un multitudinario mitin de apoyo al nuevo y reformista primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien no sufrió ningún daño, confirmó el Gobierno.

En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, el jefe de gabinete del primer ministro, Fitsum Arega, divulgó esas cifras y aclaró que, por ahora, no se han contabilizado víctimas mortales, pese a que Abiy había indicado previamente que había muertos.



"Hasta ahora, con base en informes de la Policía y los hospitales, 83 personas están heridas. De los 83 heridos, 6 están en estado grave. No se ha reportado ninguna muerte, de momento", afirmó Fitsum.



La explosión se produjo poco después de que, en la famosa plaza Meskel, terminara su discurso Abiy, quien fue evacuado del escenario del acto por sus guardaespaldas, según se pudo ver en imágenes difundidas por la Agencia de Noticias Etíope (ENA).



En una comparecencia en la televisión estatal instantes después del suceso, el primer ministro señaló que varias personas "resultaron muertas y heridas", sin aportar cifras, y subrayó que se trató de un "ataque bien orquestado" que, sin embargo, fracasó.



La emisora local Radio Wazema indicó que entre tres y cinco personas pudieron morir como consecuencia de la explosión, y medios como el diario Addis Standard llegaron a hablar de cuatro muertos, pero no existe, de momento, confirmación oficial al respecto.



En imágenes difundidas por medios locales, se pueden ver los cuerpos de al menos cuatros personas que yacen sobre el pavimento rodeados de personas que aparentemente tratan de reanimarlas.



En su mensaje televisado, el gobernante prometió que ataques de este tipo no impedirán a la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario Etíope (EPRDF), aplicar su programa reformista.



"Quiero asegurarles que no hay vuelta atrás en Etiopía", subrayó el primer ministro, quien envió sus condolencias a las víctimas del ataque y prometió que los responsables rendirán cuentas ante la Justicia.



"El amor -agregó- siempre gana. Matar a otros es una derrota. A aquellos que intentaron dividirnos, quiero decirles que no han tenido éxito".



Según la cadena de televisión OMN, dos mujeres y un hombre fueron detenidos por la Policía en relación con el incidente, que ocurrió detrás del escenario del mitin, al que acudieron decenas de miles de personas.



La Delegación de la Unión Europea (UE) en Adís Abeba condenó en su cuenta de Twitter "el cobarde ataque de hoy" y mandó sus condolencias al pueblo y el Gobierno etíopes.



En similares términos se expresó la Embajada de EEUU, al remarcar que "la violencia no tiene sitio mientras Etiopía persigue reformas políticas y económicas significativas".



Abiy, que accedió al poder el pasado abril, es un político reformista de 41 años que ha adoptado medidas favorables a una época más democrática y de mayores libertades en Etiopía, un aperturismo rechazado por sectores conservadores de la coalición gobernante.



El primer ministro tomó las riendas del Gobierno tras la inesperada dimisión en febrero de su antecesor, Hailemariam Desalegn, quien decretó el estado de emergencia en respuesta a una creciente ola de protestas populares.



Entre otras medidas, Abiy ha levantado el estado de emergencia, ha liberado a numerosos presos políticos, ha ofrecido diálogo a la oposición, ha decidido aceptar y aplicar el acuerdo de paz del año 2000 con Eritrea y ha anunciado la liberación parcial de sectores económicos estratégicos como la aviación o las telecomunicaciones.