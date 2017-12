Gobierno y oposición venezolana concluyen diálogo con "avances" y pactan cita

El gobierno y la oposición venezolana concluyeron hoy la nueva ronda de diálogo con "avances notables", y acordaron una nueva reunión para el próximo 12 de enero, según dijo al término de las conversaciones el presidente dominicano, Danilo Medina.

"Nos quedan algunos temas que hay que seguir discutiendo técnicamente", dijo Medina, anfitrión del diálogo, que cuenta con la observación de los cancilleres de Chile y México, y de representantes de Bolivia, Nicaragua, y San Vicente y Granadinas.



En una comparecencia en la que no se admitieron preguntas, Medina dijo que no se podía anunciar ninguno de los avances que han tenido porque hasta que "no se aborde el conjunto total de los temas y se llegue a acuerdos o desacuerdo sobre ellos no podemos anunciar ninguno porque de un tema depende el siguiente".



También señaló que la reunión del 12 de enero a la que asistirán los cancilleres de los países acompañantes estará precedida por una reunión de trabajo el día 11 de enero en la que habrá dos comisiones.



Medina destacó que el diálogo se está desarrollando "en un ambiente de seriedad total", y subrayó que hay "grandes avances" pero que hay algunos temas que todavía hay que discutir.



La oposición venezolana acudió hoy a una nueva ronda de conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro con la convicción de lograr acuerdos generales sobre todos los temas discutidos o de rechazar arreglos parciales que omitan algunos de los puntos de la agenda.



A este diálogo -al que se oponen líderes antichavistas como María Corina Machado o Antonio Ledezma- asistieron los partidos con más diputados de la oposición venezolana, con la esperanza de lograr garantías electorales con vistas a los comicios presidenciales previstos para 2018.



También solicitan la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, un cambio en la composición del Consejo Electoral, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



Por su parte, el chavismo pide el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.



La delegación de la oposición la encabezó el jefe del Parlamento, Julio Borges, mientras que por parte del Gobierno venezolano asistieron el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez; el ministro de Educación, Elías Jaua; y el diplomático venezolano Roy Chaderton.



Las conversaciones cuentan con la participación de representantes de los países acompañantes del proceso: Chile y México como observadores del diálogo a instancias de la oposición; Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Gobierno de Nicolás Maduro.