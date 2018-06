Hallan cadáver en la casa de Janoirs Jenkisn, jugador de Giants de Nueva York

El cadáver de un hombre fue hallado hoy en la residencia de Nueva Jersey del jugador de los Giants de Nueva York, Janoris Jenkins, señalan medios locales.

La policía acudió a la residencia del jugador en Fair Lawn, Nueva Jersey, tras una llamada al número de emergencias.

De acuerdo con el fiscal del condado de Bergen, Dennis Calo, a cargo del caso, se desconoce la identidad del hombre.

"El muerto no es el dueño de la residencia y no se dará a conocer su identidad hasta que no se informe a un familiar", indicó Calo.

De acuerdo con los vecinos, el jugador de 29 años se encuentra en la Florida y alquila la residencia durante la temporada de fútbol.

El cuerpo fue encontrado por un trabajador en el sótano de la residencia, indican además medios de prensa.

Los Giants de Nueva York indicaron en un comunicado que están al tanto de lo ocurrido.