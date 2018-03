Heineken retira comercial por críticas de racismo

Heineken retiró un comercial de su cerveza light después de que algunos se quejaran de que era racista.

El comercial incluía a un cantinero que hacía deslizar una botella de Heineken light. La botella pasaba frente a varias personas negras antes de llegar a una mujer con tez clara. El slogan decía: A veces más light es mejor. Light puede ser entendido en inglés como ligero pero también como claro.

El astro del hip hop Chance the Rapper tuiteó el domingo que el comercial era "terriblemente racista". Dijo que le pareció que algunas empresas estaban "publicado anuncios notoriamente racistas para tener más vistas".

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg

— Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 de marzo de 2018