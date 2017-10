Henrique Capriles dejará la alianza opositora venezolana MUD

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, advirtió hoy que se marchará de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) si el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, continúa en la coalición.

"Hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Allup yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte ya, llegó la hora", dijo y aclaró que no se trata de la MUD "como concepto" sino de "un sector de la oposición" a los que "les tiran un hueso y lo agarran".

El dirigente dio estas declaraciones durante su programa "Pregunta a Capriles" que se transmite en la web Periscope, donde criticó que cuatro gobernadores recién electos de AD se hubieran juramentado este lunes ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señalada de fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional.

Capriles, gobernador saliente del estado Miranda (centro-norte), señaló que "lo de ayer" es una "oportunidad única, histórica" para que se reorganice o se "refunde" la MUD.

"La unidad hay que refundarla, hay que reorganizarla, yo no estoy dispuesto a continuar, porque tengo que hablar a título personal, no comprometo mi partido, le tocará a nuestro partido hacer el debate", dijo al referirse a su partido Primero Justicia (PJ).

Para el dirigente "llegó el momento de sacar el tumor y de construir algo nuevo" pues a su juicio, que se hayan juramentado cuatro de los gobernadores opositores electos ante la ANC es un hecho "inmoral", pues antes de estos comicios, celebrados el día 15 pasado, la MUD prometió que no se rendiría ante este foro.

"Lo de ayer nos separa, sin duda alguna. Hay algo que hay que retirar, si no se retira, algunos nos retiramos", sentenció.

Mientras Capriles hablaba, tres de los cuatro gobernadores electos de la oposición sostuvieron una reunión con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien aseguró que les tendió la mano y que trabajará a su lado.

El pasado domingo 15 de octubre se celebraron en Venezuela las elecciones regionales en las que el chavismo arrasó con 18 de las 23 gobernaciones.