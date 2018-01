Heridos leves tras explosión de artefacto cerca de edificio policial en Ecuador

Algunos servidores policiales sufrieron cortes menores como consecuencia de la rotura de vidrios y ventanales tras la explosión "de un artefacto" en la parte posterior de un edificio policial en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, informó hoy el Ministerio del Interior.

El Ministerio descartó víctimas mortales a consecuencia de la explosión ocurrida en un área aledaña al Comando policial en San Lorenzo.



El hecho se registró en la madrugada y la detonación afectó estructuras en el muro posterior y ventanales donde funcionan el comedor y los dormitorios, precisó en un comunicado.



"Algunos servidores policiales presentan cortes menores producto de la explosión de vidrios y ventanales. Además, de acuerdo a las primeras inspecciones, se evidencia daños en vehículos policiales y civiles estacionados al interior del recinto", agregó.



Según el Ministerio, personal de Criminalística realiza el debido procedimiento, mientras miembros del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) recorren la parte exterior de la unidad.



"Se trabaja de forma sistemática para identificar a los presuntos autores", señaló en el escrito que no detalla el tipo de artefacto que explotó.



No obstante, en su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior Publicó: "#MDI confirma que no existen víctimas mortales tras explosión de vehículo esta madrugada en #SanLorenzo. Al momento se reportan daños estructurales en la infraestructuctura policial y servidores policiales heridos".



El Ministro del interior, César Navas, junto con el alto mando policial, se trasladaron a la zona para analizar los hechos.