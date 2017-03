Hijo de Mohamed Alí se suma al rechazo a decretos migratorios de Trump

Uno de los nueve hijos del legendario boxeador Mohamed Alí puso este jueves todo el peso de su nombre contra la política migratoria del presidente Donald Trump, al narrar ante el Congreso de Estados Unidos como fue retenido en un aeropuerto después de decir que era musulmán.

Mohamed Alí Junior es un ciudadano estadounidense, de 44 años, cuya notoriedad pública solo proviene de su ilustre padre, de quien se mantuvo distante por parte importante de su vida.



Al retornar a Estados Unidos proveniente de Jamaica en compañía de su madre, Khalila Chamacho-Alí, fue retenido por agentes migratorios en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, días después de que el presidente Trump firmara decretos bloqueando el ingreso al país a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.



El caso se tornó en un escándalo porque el agente de migración en el aeropuerto le preguntó a Alí Junior cuál era su religión.



"Soy musulmán", respondió, provocando una reacción en cadena que terminó una hora y 45 minutos más tarde, cuando él y su madre recibieron luz verde para ingresar a su propio país.



"Tuve la impresión de estar nuevamente en el entierro de mi padre. No sabía que decir", contó Alí Junior ante el Congreso estadounidense.



El servicio de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) no ha formulado comentarios sobre lo ocurrido, pero apenas aseguró que "no se discrimina a nadie sobre la base de la religión, la raza, la etnicidad o la orientación sexual".



Los agentes de la aduana en el aeropuerto "vieron que no era negro y musulmán, y pensaron que yo era un terrorista", dijo Alí Junior, quien reclamó que había mostrado su pasaporte estadounidense a los funcionarios aduaneros.



El episodio "me hace pensar que estamos retornando a la esclavitud, y eso está equivocado", dijo.



Alí Junior y su madre fueron invitados a prestar testimonio ante el Congreso por legisladores del partido demócrata, quienes sostienen que tanto el decreto migratorio firmado por Trump en enero (bloqueado por la Justicia) y el de esta semana son anti musulmanes.



Camacho-Alí, aseguró por su parte, que nunca pasó por una situación similar en su país.



"Esto es inaceptable. Yo nunca me he sentido tan incómoda por estar en mi propio país", dijo.