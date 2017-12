Honduras cierra jornada con presidente electo y llamado a desobediencia civil

Honduras terminó hoy la jornada con un presidente electo, aunque todavía no ha sido declarado oficialmente como tal por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el llamamiento a la "desobediencia civil" por parte la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que alega un "fraude".

El escrutinio especial del TSE con 1.006 actas inconsistentes de las elecciones generales del 26 de noviembre, que inició el domingo y finalizó hoy, solo sirvió para ratificar la ventaja que tenía desde el pasado miércoles al candidato del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández.



El último registro en la página web del TSE para la fórmula presidencial dejó a Hernández, quien por ley todavía no ha sido declarado presidente electo, con el 42,98 % y a Nasralla con el 41,38 %, con un global de 18.124 mesas electorales procesadas, que representan el 99,98 %.



Concluido el escrutinio especial -que solamente fue vigilado por observadores locales y de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)- el presidente Hernández invitó a todos sus contendientes en las elecciones a trabajar para construir "una nueva Honduras".



"Extiendo mi mano a todas las personas con las que he competido en este proceso, a todos los sectores del país, para seguir construyendo una nueva Honduras", indicó en rueda de prensa Hernández, quien hoy se convirtió en el primer presidente del país reelegido en el cargo.



Añadió que "necesitamos hacer una reflexión profunda y actuar rápidamente. Estoy convencido de que los hondureños somos gente de bien, gente de paz, un pueblo que sale adelante frente a las adversidades, frente a cualquier situación, porque ya lo hemos hecho en el pasado".



El TSE todavía no puede declarar presidente electo a Hernández porque de acuerdo a la Ley Electoral, lo que procede ahora es recibir las impugnaciones para las fórmulas de presidente, diputados y alcaldías, las que, según dijo el magistrado presidente del TSE, David Matamoros, "seguramente las habrá".



Sobre la exigencia del candidato de la Alianza de Oposición de revisar 5.179 actas, en las que según Nasralla se "fraguó el fraude" en su contra, Matomoros dijo a los periodistas que está en comunicación con los líderes opositores para ponerse de acuerdo y comenzar a atender sus exigencias.



"Ellos han planteado revisión de actas, no han planteado apertura de maletas, es una revisión del acta física contra la copia que ellos tienen. No estamos cerrando ninguna puerta, solo el escrutinio de lo que tenemos hasta este momento", enfatizó.



Pero en una rueda de prensa ofrecida por Nasralla y el coordinador general de la Alianza de Oposición, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, ambos reiteraron que el triunfo lo defenderán en las calles y llamaron a los hondureños "a la desobediencia civil", y dijeron que Hernández debe irse pronto.

Nasralla también pidió hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a su Consejo Permanente para mostrarle las evidencias del "fraude", que asegura ha sido víctima, y que le reciban en Washington como "presidente electo" de Honduras.



Zelaya mostró varias actas electorales supuestamente alteradas en el TSE, en las que se habría favorecido al Partido Nacional y afectado a la Alianza de Oposición.



"Estamos descubriendo que este tipo de errores son frecuentes y tenemos cientos de actas en ese sentido", recalcó Zelaya.



Además, reiteró su llamamiento a los hondureños a defender en la calle "el triunfo del presidente electo Salvador Nasralla" y no acatar el estado de excepción que rige desde el viernes desde las 18.00 a las 06.00 hora local (de las 00.00 a las 12.00 GMT), luego de tres días de manifestaciones violentas en el país.



Aunque al menos hoy, en Tegucigalpa, fue modificado el horario del estado de excepción para que sea efectivo a partir de las 20:00 horas, por enormes embotellamientos de tráfico.



La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dijo sobre la petición de la Alianza de Oposición de revisar más de 5.000 actas inconsistentes de los comicios, que es razonable, por lo que instó a las autoridades electorales a "aceptar" esa solicitud.



"Entendemos que para garantizar transparencia en este proceso y garantizar que el voto del pueblo hondureño es respetado, el Tribunal Supremo Electoral debe tener flexibilidad total en aceptar las peticiones de los partidos", dijo la jefa de esa Misión, la eurodiputada Marisa Matías.



En términos parecidos se refirió sobre el mismo tema la Misión de la OEA, que en un comunicado señaló que "el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados".