Huelga de camioneros en Brasil cumple ocho días

Ministros del gabinete de Brasil llamaron el lunes a los camioneros a suspender una huelga de ocho días que ha causado escasez de productos y otros problemas en el país, y dijeron que el gobierno no puede hacer más de lo que ha hecho ya para satisfacer sus demandas.

Los ministros hablaron en Brasilia horas después que el presidente Michel Temer anunció una serie de medidas para lograr que los camioneros reanuden sus labores. Temer dijo el domingo por la noche que el gobierno subsidiará un recorte del 10% en el precio del diésel por 60 días. También indicó que se reducirían los peajes y se establecerían tarifas de transporte mínimas, dos demandas clave de los camioneros.



"Estamos en el límite de lo que podemos hacer para normalizar la situación", dijo el ministro de Finanzas Eduardo Guardia.



No estaba claro por el momento cuántos camioneros aceptarían la posición del gobierno. Varios gremios dijeron el lunes que comenzarían a desmovilizar sus bloqueos de caminos, pero que necesitaban varios días para hablar con sus miembros. Otros gremios mantuvieron silencio.



La semana pasada, un supuesto acuerdo alcanzado entre varios sindicatos y el gobierno fue ignorado por miles de camioneros, que prosiguieron su paro.



El lunes, miles de escuelas estaban cerradas y muchos vuelos fueron cancelados. En los supermercados los estantes estaban vacíos.



Wendel Campos, un camionero de Río de Janeiro que prometió seguir protestando, dijo que no aceptaría las medidas porque piensa que los precios volverán a subir en unos pocos meses.



"Nos vamos a quedar aquí el tiempo que sea necesario", dijo.



Gilberto Braga, profesor de finanzas de la Universidad Ibmec en Río, dijo que la huelga y sus secuelas podrían reducir el producto interno bruto del país por al menos 0,5%.



"No es un incidente aislado. La huelga de los camioneros va a tener repercusiones en casi todas las partes de la economía", dijo.



El lunes, Guardia, el titular de Finanzas, y el jefe de despacho de Temer, Eliseu Padilha, dijeron reiteradamente que los subsidios son a corto plazo, serán cubiertos por el gobierno y no representan un cambio de política para Petrobras.



Pero el mercado se ha mostrado escéptico.



Cuando Petrobras anunció el miércoles de la semana pasada que recortaría los precios en 10% por dos semanas para tratar de aliviar la crisis, las acciones se desplomaron 20%. El lunes por la tarde las acciones estaban 11% por debajo del cierre del viernes.



"Cuando pasen los 60 días del acuerdo del gobierno, ¿va a regresar el gobierno a la política previa de precios de mercado?", dijo Andre Prefeito, principal economista de Spinelli CVMC, una firma de inversiones en Sao Paulo. "Probablemente no, y entonces será hora de asumir las consecuencias económicas".