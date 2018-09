Huracán Florence: estos son los videos más devastadores del paso por EE.UU.

El esperado y temible huracán Florence de categoría 1 ya tocó tierra y empezaron a sentirse los efectos en el extremo sureste de Carolina del Norte, donde está causando catastróficas inundaciones y muertes.

Cinco personas murieron hoy y decenas más quedaron atrapadas en sus viviendas en la ciudad de Wilmington, tras el desbordamiento de varios ríos, como consecuencia del huracán, y los meteorólogos alertan de que las inundaciones van a empeorar.

Cuatro de las muertes se debieron de manera directa o indirecta a los fuertes vientos que se registran en Las Carolinas desde que Florence llegó a la costa sureste de EE.UU. a primera hora del día como huracán de categoría 1, y que también ha dejado sin electricidad a más de medio millón de personas.

In case you didn’t think Florence was serious, another look at where the storm claimed the life of a mother and her baby, with the father hospitalized. #wilmington #florence pic.twitter.com/PnQ2EZoexp

— Daniel J. Gross (@DanieljGross) 14 de septiembre de 2018