Iglesia pide votar por la "mejor opción" para México en las presidenciales

La Arquidiócesis de México pidió hoy a los católicos del país votar en los comicios presidenciales del próximo 1 de julio por "la mejor opción" y no permitir que ninguna persona imponga una decisión con la que no estén de acuerdo.

En el editorial del semanario Desde la fe, que publica la Arquidiocésis, se apuntó que el próximo 1 de julio "se abrirá el telón de una esperanzadora obra llamada 'el México del futuro', en el que los actores deben ser todos los mexicanos en edad de votar.



"Para esta trascendental puesta en escena -que durará seis años- no ha sido necesario aprendernos un guion, pero sí haber hecho nuestros razonamientos sobre cuál es la mejor opción de gobierno para el país", indicó la publicación.



En la elección presidencial mexicana contienden el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.



Indicó que los católicos saben el papel que deben desempeñar, "el de la responsabilidad social de promover, proteger y preservar un buen gobierno en favor de nuestros hermanos y nuestra nación".



Dentro de ese escenario "el voto individual jamás será un voto más, será la exigencia fuerte y contundente de un personaje del elenco, expresada al unísono con otras voces, en el mismo o en diferente sentido, que en conjunto harán una aclamación en coro, a fin de que las notas de ese potente grito armónico resuenen con autoridad en las urnas", apuntó.



El texto señaló que "más allá de que gane o pierda la opción política de nuestra preferencia, quedará en claro que vivimos en un régimen democrático, que se consolida a partir de la diversidad de opiniones, en una sociedad que nada ni nadie podrá vulnerar".



La Arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, exigió a los católicos "no permitir que al momento de votar, ningún otro actor nos imponga un monólogo con el que no estamos de acuerdo. Debemos ser actores genuinos, libres, y a la vez respetuosos de las demás voces que sonarán con claridad democrática".



El órgano católico pidió que en los comicios, que se celebrarán el próximo domingo, "no haya espectadores, únicamente actores".



El 1 de julio, unos 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos los de presidente del país, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.