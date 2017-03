¡Impresionante! El pollo gigante que causa sensación en las redes sociales

Al mirar este video todas las personas piensan que es un montaje, pero te equivocas. El pollo gigante que sale de su corral es real, y se convirtió en sensación en las redes durante este fin de semana.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por @LifesBook_Ceo‏, quien escribió: "¿Soy la única persona que se pregunta por qué este pollo es tan grande?".

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w

— LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 de marzo de 2017