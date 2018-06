Indignación en Francia por la cachetada de un cura a un bebé en su bautizo

La inesperada bofetada que un sacerdote propinó a un bebé durante su bautizo en un intento por tranquilizarle ha provocado la indignación en Francia, donde el vídeo que registró lo sucedido no ha tardado en hacerse viral en las últimas horas.

El cura, de 89 años de edad, aparece en un primer momento explicando a los familiares cómo va a desarrollarse la ceremonia, que según el digital "CheckNews" tuvo lugar el pasado 17 de junio en la región parisina.

El pequeño, nervioso, no para de llorar, lo que a su vez acaba con la paciencia del religioso.

"¡Tranquilízate!", le espeta segundos antes de darle una bofetada que no hace sino aumentar el volumen de sus lloros.

El padre o el padrino arranca entonces de los brazos del cura al niño, que según los medios franceses sí acabó siendo bautizado.

La periodista de "Le Figaro" Émilie Geffray indicó en su cuenta de Twitter que la familia, que ha denunciado al religioso, nunca quiso que estas imágenes llegaran a la red.

La diócesis no descarta sancionar al sacerdote, según esta misma fuente.

La encargada de prensa de la diócesis explicó a "CheckNews" que el clérigo pidió perdón a la familia y que, aunque su gesto no es excusable, sí es "explicable: un bautismo es largo y el bebé lloraba mucho", concluyó.

Flipo y no salgo de ni asombro!! A un cura de Francia no se le ocurre mejor manera de 'tranquilizar' a un niño nervioso que no para de llorar dándole una bofetada... Ocurre lo normal: el padre se lo quita... https://t.co/k6xyslfqZ9

— rafaleon (@rafaleonortega) 21 de junio de 2018